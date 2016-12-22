Правительство внесло изменения в состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки. Занимавший должность главного ученого секретаря комиссии Николай Аристер исключен из ее состава. Его обязанности будет исполнять член ВАК Игорь Мацкевич. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Из состава комиссии исключены: Валентин Анаников, Рубен Апресян, Сергей Афонцев, Владимир Голубовский, Иван Деев, Михаил Личиницер, Лев Якобсон.

В Минобрнауки РБК отказались комментировать причину кадровых перестановок и перенаправили в пресс-службу правительства, уточнив, что вопрос курирует вице-премьер Аркадий Дворкович. В министерстве не ответили, на вопрос РБК, связаны ли они с делом о возможном лишении министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора наук из-за его диссертации на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков».

Пресс-секретарь Дворковича Алия Самигуллина сообщила РБК, что кадровые перестановки в ВАК не связаны с диссертацией Мединского. По словам источника РБК близкого к правительству, решение принято в рамках ротации в соответствии с актом правительства о комиссии. По данным собеседника РБК, исключили тех, кто «не ходил, не делал свою работу».

Академик Российской академии наук (РАН) Михаил Личиницер не связывает свое исключение из состава аттестационной комиссии и президиума при Минобрнауки с отрицательной оценкой экспертного совета ВАК диссертации Владимира Мединского. «Я не знаю, с чем это может быть связано, я сейчас выясняю — запросил у правительства и жду ответа. Министр ко мне хорошо относится. Исключают, если не посещаешь», — пояснил он.

Член-корреспондент РАН, профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО Сергей Афонцев заявил РБК, что ему неизвестны причины его исключения из состава президиума ВАК. «Принципы принятия соответствующих решений абсолютный черный ящик, и я не уверен, что кто-то хотел информировать меня о причинах такого постановления. Я не хотел бы связывать эти решения с чем бы-то ни было — многие из людей, которые выведены из состава ВАК, не имели права участвовать в заседании [президиума ВАК], которое будет 20 октября. Они-то точно с господином Мединским не связаны никак», — пояснил он.

В начале октября активист «Диссернета» Иван Бабицкий, который еще в 2016 году подавал заявление о лишении Мединского ученой степени доктора наук в связи с «абсурдностью» его диссертации, заявил РБК, что 20 октября состоится заседание президиума ВАК, на котором могут принять решение по поводу диссертации министра.

Позже профильный экспертный совет Высшей аттестационной комиссии и ее президиум отрицательно оценили качество проделанной Мединским научной работы и отметили, что у соискателя ученой степени «отсутствуют базовые профессиональные навыки историка». В ВАК рекомендовали лишить министра научной степени. По данным комиссии, отсутствие в диссертации плагиата еще не гарантирует соответствие работы требованиям, которые предъявляются к докторской диссертации.

Мединский неоднократно заявлял, что считает претензии к его работе политизированными и предвзятыми.

Решение о лишении научной степени принимается в три этапа. Сначала оно обсуждается в дисертационном совете вуза, потом в экспертном совете ВАК. Окончательное решение принимает президиум ВАК.