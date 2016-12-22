«Магнит» купит красноярского ретейлера «Красный Яр»

Второй по выручке ретейлер России — краснодарский «Магнит» — планирует купить две розничные сети в Сибири — «Красный Яр» и «Батон». Об этом говорится в сообщении «Магнита», которое есть в распоряжении РБК.

«Магнит», как говорится в его пресс-релизе, уже подал в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о согласовании покупки 100% ООО «ЕТК». Этой компании принадлежат права аренды торговых площадей, на которых сейчас работают магазины в Красноярском крае и Республике Хакасия.

Сеть супермаркетов «Красный Яр» была открыта в 1997 году и сейчас насчитывает 69 магазинов, из которых 57 — в Красноярске, остальные в Железногорске, Абакане, Лесосибирске, Сосновоборске и Емельяново. Общая торговая площадь — 39 тыс. кв. м. Ежедневный трафик «Красного Яра», согласно указанной на его сайте информации, составляет 90 тыс. покупателей.

Дискаунтер «Батон» вышел на рынок в 2015 году, тоже в Красноярском крае. На начало этого года в сеть входило около 30 магазинов. До конца года компания планирует нарастить количество торговых точек до 94, указано на сайте «Батона».

Основным владельцем ООО «ЕТК», по данным «СПАРК-Интерфакса», является Вадим Кириллов, которому принадлежит 95,26%, оставшиеся 4,74% распределены между Владиславом Гусаковым, Евгением Гайновым и гендиректором компании Татьяной Павловской.

Если ФАС согласует сделку, сеть «Магнита» увеличится минимум на 153 магазина и три гипермаркета, говорится в релизе компании. На конец июня этого года «Магнит» управлял более 14,8 тыс. торговых точек.