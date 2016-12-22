Задорнов «с улыбкой» отнесся к дискуссии о создании крипторубля

Глава ВТБ24 Михаил Задорнов заявил журналистам, что «с улыбкой» относится к дискуссии о крипторубле и не верит в возможность его создания. Об этом сообщает ТАСС.

«Никакого крипторубля не будет, я в этом абсолютно уверен, это базовые правила работы денежных властей любой страны», — подчеркнул Задорнов.

Разговоры о создании крипторубля ведут к «российской сказке о том, что Емеля на печи может поймать щуку вместо того, чтобы работать, а щука выполнит все его желания».

О том, что ЦБ изучает возможность создания национальной криптовалюты и делает «несколько пилотных проектов», еще в начале июня заявляла первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на форуме ПМЭФ-2017. Позже глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что ЦБ рассматривает криптовалюту «как цифровой актив», однако это тема не ближайшего будущего.

О планах государства начать выпуск крипторубля (без легализации частных криптовалют) сообщала 16 октября газета «Аргументы и факты» со ссылкой на заявление министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова с закрытой встречи с членами Московского столичного клуба. Министр сказал, что это решение принял президент России.

Никифоров пояснил, что в некоторых случаях с владельцев крипторублей предполагается взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Если владелец не может объяснить происхождение крипторублей, то за перевод их в российские рубли он заплатит 13% налога. При покупке и продаже крипторублей также будет взиматься налог в 13% с заработанной разницы.

По его словам, российский крипторубль нельзя будет «майнить», так как это будет закрытая модель с определенным объемом регулируемой эмиссии.

На следующий день Никифоров заявил ​«Интерфаксу», что Минкомсвязи подготовило проект постановления правительства по поводу выпуска национальной криптовалюты. Он пояснил, что сейчас на рынке есть «спекулятивный» интерес к криптовалютам, поэтому нужно двигаться вперед. Решение об эмиссии и регулировании должны принимать Центробанк и Минфин.

Министр отметил, что это только «технологические предложения» и для внедрения крипторубля потребуется внести изменения в российское законодательство. Для запуска отечественной криптовалюты, по его словам, должна использоваться российская платформа.

Никифоров отметил, что частный бизнес может поучаствовать в создании экосистемы для внедрения крипторубля.