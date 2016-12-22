Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,66 57,20 EUR Нал. 67,79 67,22 USD Бирж. 57,32 +0,03 EUR Бирж. 67,37 -0,04 USD ЦБ. 57,27 -0,07 EUR ЦБ. 67,36 -0,10 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5277,12 -320,15 ММВБ 2087,15 -0,26% РТС 1147,07 +0,04% Brent 58,29 +0,31% DJIA 22997,44 +0,18% Nasdaq 6623,66 -0,01% FTSE 7540,98 +0,33%
Задорнов «с улыбкой» отнесся к дискуссии о создании крипторубля
Лента новостей
Минтранс подтвердил данные о потенциальном покупателе «ВИМ-Авиа» 14:05, Бизнес ФСБ задержала замначальника управления ФСИН по делу Коршунова 13:56, Общество Задорнов «с улыбкой» отнесся к дискуссии о создании крипторубля 13:48, Финансы ЦБ ужесточит требования к деловой репутации финансистов 13:27, Финансы МЧС предупредило об усилении ветра в Москве 13:25, Общество Сергей Иванов предложил ввести сбор на полиэтиленовые пакеты 13:18, Общество Минобрнауки предложило тестировать школьников на наркотики раз в год 13:17, Общество В РЖД опровергли эвакуацию двух вокзалов в Москве 13:14, Общество Москва назвала срок возобновления работы сайта о загрязнении воздуха 13:11, Общество В Москве эвакуировали Российскую государственную библиотеку 13:06, Общество В Тбилиси в возрасте 90 лет умер скульптор Гоги Очиаури 13:06, Общество Сервис HERE объяснил неопределенный статус Курил на своих картах 12:47, Политика Церемония прощания с актером Дмитрием Марьяновым 12:44, Фотогалерея  Поклонская объяснила обращение о проверке Учителя на уклонение от налогов 12:36, Общество «Новый поход» и загадки Си: что решается на съезде компартии Китая 12:27, Политика Американский астронавт рассказал о разгерметизации «Союза» при посадке 12:22, Технологии и медиа Жириновский предложил отказаться от новогодних каникул 12:10, Общество В ЦБ заявили о риске ухода с рынка 19 страховых компаний до конца года 12:07, Финансы Умер предприниматель Левон Айрапетян 12:04, Бизнес Лидер «Христианского государства» рассказал о судимости за убийство 11:52, Общество В регионах запустят пилотные проекты использования технологии блокчейн 11:48, Технологии и медиа Суд принял встречный иск «дочки» «Ростеха» к Siemens по турбинам в Крыму 11:47, Бизнес Задорнов предсказал снижение ставок по вкладам до исторического минимума 11:45, Финансы Российский хоккеист возглавил список лучших бомбардиров НХЛ 11:38, Спорт Вера в будущее: молодые художники, работы которых теперь стоят дорого 11:17, РБК и Phillips В Москве эвакуировали Ярославский вокзал 11:10, Общество
Задорнов «с улыбкой» отнесся к дискуссии о создании крипторубля
Финансы, 13:48
0
Задорнов «с улыбкой» отнесся к дискуссии о создании крипторубля

Глава ВТБ24 Михаил Задорнов заявил журналистам, что «с улыбкой» относится к дискуссии о крипторубле и не верит в возможность его создания. Об этом сообщает ТАСС.

«Никакого крипторубля не будет, я в этом абсолютно уверен, это базовые правила работы денежных властей любой страны», — подчеркнул Задорнов.

Разговоры о создании крипторубля ведут к «российской сказке о том, что Емеля на печи может поймать щуку вместо того, чтобы работать, а щука выполнит все его желания».

Главное из мира криптовалют в режиме онлайн-трансляции
Технологии и медиа

О том, что ЦБ изучает возможность создания национальной криптовалюты и делает «несколько пилотных проектов», еще в начале июня заявляла первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на форуме ПМЭФ-2017. Позже глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что ЦБ рассматривает криптовалюту «как цифровой актив», однако это тема не ближайшего будущего.

О планах государства начать выпуск крипторубля (без легализации частных криптовалют) сообщала 16 октября газета «Аргументы и факты» со ссылкой на заявление министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова с закрытой встречи с членами Московского столичного клуба. Министр сказал, что это решение принял президент России.

Никифоров пояснил, что в некоторых случаях с владельцев крипторублей предполагается взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Если владелец не может объяснить происхождение крипторублей, то за перевод их в российские рубли он заплатит 13% налога. При покупке и продаже крипторублей также будет взиматься налог в 13% с заработанной разницы.

По его словам, российский крипторубль нельзя будет «майнить», так как это будет закрытая модель с определенным объемом регулируемой эмиссии.

На следующий день Никифоров заявил ​«Интерфаксу», что Минкомсвязи подготовило проект постановления правительства по поводу выпуска национальной криптовалюты. Он пояснил, что сейчас на рынке есть «спекулятивный» интерес к криптовалютам, поэтому нужно двигаться вперед. Решение об эмиссии и регулировании должны принимать Центробанк и Минфин.

Министр отметил, что это только «технологические предложения» и для внедрения крипторубля потребуется внести изменения в российское законодательство. Для запуска отечественной криптовалюты, по его словам, должна использоваться российская платформа.

Никифоров отметил, что частный бизнес может поучаствовать в создании экосистемы для внедрения крипторубля.

Теги: ВТБ24 , Михаил Задорнов , криптовалюта , крипторубль
Главное
ФСБ задержала замначальника управления ФСИН по делу Коршунова Общество
Материалы по теме
ЦБ объявил о начале работы над созданием национальной криптовалюты Технологии и медиа
Набиуллина назвала создание российской криптовалюты «долгосрочной» темой Финансы
Интернет-омбудсмен допустил создание региональных «крипторублей» Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку