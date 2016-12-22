В Москве эвакуировали Российскую государственную библиотеку

Российскую государственную библиотеку (РГБ) эвакуировали, сообщил РБК собеседник в отделе общественных связей библиотеки. «Звонок поступил примерно в 11:30, сейчас библиотека не работает», — уточнил собеседник.

Как рассказал РБК сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин, эвакуация в РГБ проводилась «под видимостью пожара» в тот момент, когда была произведена попытка получить доступ к автореферату министра культуры Владимира Мединского.

Заякин отказался назвать имя человека, который пытался получить доступ к реферату. По его словам, текстовая версия документа оказалась в первом отделе РГБ, а электронная в настоящий момент недоступна по техническим причинам.

Эвакуация в Российской государственной библиотеке продолжается уже около часа, рассказали РБК в отделе общественных связей библиотеки. «О причинах нам [сотрудникам] ничего не сообщили. Сказали: срочно покинуть по техническим причинам», — сообщила собеседница. По ее словам, эвакуация в библиотеке проводится в первый раз.

«В РГБ пожара нет, есть эвакуация посетителей из-за сообщения о минировании здания», — сообщил источник в ГУ МВД по Москве

Мединский в 2011 году защитил диссертацию на соискание степени доктора исторических наук. В октябре 2017 года экспертный совет Высшей аттестационной комиссии предложил лишить Мединского докторской степени. По мнению экспертов, министр допустил в реферате фактические ошибки, а также избирательно и непрофессионально подошел к источникам.