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«Яндекс» начнет зарабатывать на маркетинговых исследованиях
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«Яндекс» начнет зарабатывать на маркетинговых исследованиях
Технологии и медиа, 14:50
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«Яндекс» начнет зарабатывать на маркетинговых исследованиях

«Яндекс» запускает сервис для количественных маркетинговых исследований — «Яндекс.Взгляд», рассказал РБК представитель компании. Сервис предоставляет брендам и бизнесу возможность самостоятельно проводить опросы, чтобы изучать свою аудиторию. Пока он будет работать в режиме закрытого бета-тестирования, которое продлится до конца года.

Инвестиции в разработку сервиса, также как и то, сколько «Яндекс» планирует зарабатывать на нем, представитель компании не раскрыл. Стоимость использования «Яндекс.Взгляда» начинается от 7 тыс. руб. Масштаб исследований можно настроить по количеству респондентов или под конкретные устройства (десктопные и мобильные). Выборка целевой аудитории будет формироваться автоматически: учитываются не только социально-демографические характеристики потенциальных респондентов, но и их поведение в интернете. «Если компания доверяет размещение опроса «Яндексу», то мы не раскрываем ей, где и как часто будем показывать опросы, но гарантируем их репрезентативность, — поясняет представитель компании. — В то же время компания может показывать опросы на своем сайте, настроив их частоту самостоятельно. При этом, если посетитель любой страницы отказывается от прохождения опроса, повторно он этого предложения не получает». Он отказался сообщить, будет ли «Яндекс» предлагать пройти опрос пользователям своих сервисов.

Сервис использует технологию «Крипты», которая, в свою очередь, основана на машинном обучении. Благодаря ей осуществляется более точный таргетинг кампании на нужную аудиторию: например, показывать опросы людям, которые видели определенную рекламу или интересуются конкретной тематикой. Представитель «Яндекса» уверяет, что все данные хранятся и обрабатываются в обезличенном виде.

В марте 2017 года похожий сервис запустила Mail.Ru Group. Проект Research.Mail.Ru предлагает проведение исследований с помощью сформированной онлайн-панели и платформы для проведения опросов, предназначенной для среднего и малого бизнеса. Особенность сервиса — использование технологии big data (больших объемов данных) и ресурсов всех проектов интернет-холдинга, в том числе социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Теги: «Яндекс» , маркетинг , исследования аудитории , Реклама
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