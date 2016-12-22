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В Тбилиси в возрасте 90 лет умер скульптор Гоги Очиаури
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В Тбилиси в возрасте 90 лет умер скульптор Гоги Очиаури
Общество, 13:06
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В Тбилиси в возрасте 90 лет умер скульптор Гоги Очиаури

Известный грузинский скульптор Гоги Очиаури умер в Тбилиси 18 октября. Ему было 90 лет, сообщает новостной портал News.ge.

В 1953 году Очиаури окончил Тбилисскую государственную академию искусств, факультет скульптуры, позже стал ее профессором и заведующим классом искусств факультета скульптуры. С 1953 году он начал участвовать в выставках в Грузии и за рубежом.

Авторству Очиаури принадлежат работы: «Важа» (1972 года), «Море», «Древо жизни» (1977 год), «Реквием» (1981–1985 годы); Аллегорическая статуя «Музыка», «Реставрация» (Москва). Является художником-постановщиком фильма «Алавердоба». В 2002 году он написал книгу «Природа европейской скульптуры», состоящую из трех томов.

В 2005 году Гоги Очиаури был награжден орденом Чести, который является одной из высших государственных наград Грузии. В начале 2012 года скульптора наградили президентским орденом Сияния.

Теги: Тбилиси , скульптор , Гоги Очиаури
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