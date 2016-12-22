В Иркутске возбудили уголовное дело после пожара в доме престарелых

Мэр принимающего ЧМ-2018 города посоветовал жителям на время уехать

Минтранс подтвердил данные о потенциальном покупателе «ВИМ-Авиа»

ФСБ задержала замначальника управления ФСИН по делу Коршунова

Задорнов «с улыбкой» отнесся к дискуссии о создании крипторубля

ЦБ ужесточит требования к деловой репутации финансистов

МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

Сергей Иванов предложил ввести сбор на полиэтиленовые пакеты

Минобрнауки предложило тестировать школьников на наркотики раз в год

В РЖД опровергли эвакуацию двух вокзалов в Москве

Москва назвала срок возобновления работы сайта о загрязнении воздуха

В Москве эвакуировали Российскую государственную библиотеку

В Тбилиси в возрасте 90 лет умер скульптор Гоги Очиаури

Курс евро на 19 октября

EUR ЦБ: 67,36 (-0,1)

Курс доллара на 19 октября

USD ЦБ: 57,27 (-0,07)

Сервис HERE объяснил неопределенный статус Курил на своих картах

Церемония прощания с актером Дмитрием Марьяновым

Поклонская объяснила обращение о проверке Учителя на уклонение от налогов

«Новый поход» и загадки Си: что решается на съезде компартии Китая

Американский астронавт рассказал о разгерметизации «Союза» при посадке

Жириновский предложил отказаться от новогодних каникул

В ЦБ заявили о риске ухода с рынка 19 страховых компаний до конца года

Умер предприниматель Левон Айрапетян

Лидер «Христианского государства» рассказал о судимости за убийство

В регионах запустят пилотные проекты использования технологии блокчейн

Суд принял встречный иск «дочки» «Ростеха» к Siemens по турбинам в Крыму

Задорнов предсказал снижение ставок по вкладам до исторического минимума

Российский хоккеист возглавил список лучших бомбардиров НХЛ

Вера в будущее: молодые художники, работы которых теперь стоят дорого

В Москве эвакуировали Ярославский вокзал