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Суд принял встречный иск «дочки» «Ростеха» к Siemens по турбинам в Крыму
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Суд принял встречный иск «дочки» «Ростеха» к Siemens по турбинам в Крыму
Бизнес, 11:47
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Суд принял встречный иск «дочки» «Ростеха» к Siemens по турбинам в Крыму

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск дочерней компании «Ростеха» «Технопромэкспорта» к немецкому концерну Siemens по делу о законности поставок турбин для крымских электростанций. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

«Судом принято определение о принятии встречного иска для совместного рассмотрения», — заявила судья Екатерина Абрамова.

Ранее Siemens просил суд вернуть «дочке» «Ростеха» встречный иск по делу о поставках турбин в Крым. РБК ознакомился с деталями встречного иска, поданного к Siemens Aktiengesellschaft (Siemens) и «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). О деталях рассказали два человека, близких к одной из сторон процесса и знакомых с документом.

Иск был передан в суд 16 октября. В нем компании просят признать ничтожными три пункта в контракте от 10 марта 2015 года. Согласно пунктам, СТГТ должна была поставить семь газовых турбин. В итоге четыре турбины доставили в Крым, несмотря на санкции Евросоюза.

В первом пункте указывалось, что конечной точкой назначения должна быть страна или площадка, где находится строящийся объект. Во втором пункте говорилось, что турбины могут быть использованы только на энергоблоках, подключенных к сетям Краснодарского края. Согласно третьему пункту, поставщик не обязан был выполнять сделку, если на его пути вставали препятствия, в том числе санкции США и ЕС.

По словам источников РБК, близких к одной из сторон процесса, СТГТ направляла покупателям письмо с разъяснениями. По их словам, Siemens включил три пункта в контракт для того, чтобы европейские санкции были соблюдены, а турбины не были перевезены в Крым.

В таком случае, по словам истца, все три пункта можно считать ничтожными, так как часть сделки была совершена с целью, «противной основам правопорядка». По мнению истцов, пункты нарушают принцип единства экономического пространства, который предполагает свободное перемещение товаров в России, в том числе и в Крыму.

Также сделка может быть признана ничтожной, если она направлена на публичные интересы третьих лиц, в том числе на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности страны.

Siemens подала иск к «Технопромэкспорту» в Арбитражный суд Москвы 11 июля. Концерн потребовал наложить арест на четыре турбины в Крыму. В Siemens отметили, что их должны были доставить в Краснодарский край. Суд в конце августа отказал концерну в этом требовании.

Агентство Reuters в июле сообщило, что компания Siemens поставила турбины для крымских электростанций в обход санкций ЕС. В «дочке» «Ростеха» пояснили, что они были куплены на вторичном рынке и затем усовершенствованы на заводах в России. По словам источников РБК, турбины были произведены на совместном предприятии «Силовых машин» и Siemens в Санкт-Петербурге, а затем переделаны в цехах «Ростеха».

Теги: Крым , Siemens , «Ростех» , Арбитражный суд Москвы , газовые турбины
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