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В регионах запустят пилотные проекты использования технологии блокчейн
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В регионах запустят пилотные проекты использования технологии блокчейн
Технологии и медиа, 11:48
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В регионах запустят пилотные проекты использования технологии блокчейн

В 15 регионах России будут запущены пилотные проекты технологии блокчейн, рассказал РБК представитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ). Проекты будут запускаться региональными отделениями ассоциации, которые будут созданы в ближайшее время в республиках Башкортостан, Бурятия, Татарстан, Карелия, Крым, Марий Эл, Краснодарском крае, Новгородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Тверской и Тюменской областях, а также в Санкт-Петербурге.

«Эти регионы станут ключевыми для подготовки лучших практик применения блокчейна в отраслях российской экономики», — отметил представитель РАКИБ. По его словам, в разработке находятся проекты на блокчейн-платформах для госсектора и бизнеса, в частности, применение в сфере ЖКХ, финансовых технологий, страховании, здравоохранении, логистики (транспорт и складское хранение), в строительстве и инфраструктурных проектах.

Блокчейн — технология распределенных реестров; до недавнего времени применялась в основном при создании криптовалют, сейчас различные страны, в том числе Россия, рассматривают возможность ее внедрения в госуправление и другие сферы.

РАКИБ была создана в конце августа 2017 года по инициативе Германа Клименко — советника президента России Владимира Путина по интернету. На середину октября в РАКИБ было 1,3 тыс. членов.

Среди задач региональных филиалов РАКИБ в том числе привлечение инвестиций в технологический и реальный сектор на региональном уровне (ICO), повышение финансовой грамотности населения, организация практикумов и лекций, рассказал представитель ассоциации.

Теги: регионы , блокчейн , РАКИБ , пилотные зоны
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