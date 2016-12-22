Роспотребнадзор с начала года выявил более 43 т некачественного мяса

Специалисты Роспотребнадзора за девять месяцев 2017 года забраковали 7,5 тыс. партий мясной продукции весом 43,5 т из-за несоответствия требованиям качества и безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, за девять месяцев 2017 года 2,3% проб мясной продукции не соответствовали нормам по физико-химическим показателям. В ведомстве отметили снижение количества мяса, не соответствующего нормам по содержанию химических загрязнителей. «В последние годы [показатель] составляет менее 1%, за девять месяцев 2017 года — 0,06%», — указывается в сообщении.

Удельный вес мясной продукции, не соответствующий нормам по содержанию кишечной палочки и патогенных микроорганизмов, составил 4%. Кроме того, не соответствовали требованиям по содержанию антибиотиков 0,2% проб мясной продукции. Всего в текущем году было исследовано более 127 тыс. проб мясных продуктов.

Россельхознадзор 14 октября сообщал о «сыроподобных» продуктах, поставляемых в Россию с предприятий Македонии и Китая. В этих продуктах было обнаружено большое количество консервантов, включая натамицин и нитрат натрия.

Продукция была произведена на заводах компаний Lactalis Mk Logistika DooelScopje (Македония) и Shandong Yuxin Bio-Tech Co Ltd (Китай). Вместе с тем Россельхознадзор заявлял об отсутствии полномочий, чтобы снять товары этих компаний с продажи в России. Ведомство направило данные о некачественных товарах в органы контроля.