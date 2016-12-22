Иракские войска захватили курдские районы в провинции Найнава

Вооруженные силы Ирака захватили территории в провинции Найнава, которые ранее находились под контролем вооруженного курдского ополчения пешмерга. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление иракских военных.

По их словам, пешмерга покинули районы в Найнаве до прибытия основных сил Багдада, поэтому жертв удалось избежать. Кроме того, военнослужащие Ирака взяли под свой контроль плотину в Мосуле.

Эскалация конфликта в Иракском Курдистане произошла, после того как в сентябре прошел референдум о независимости региона. По итогам голосования большинство местных жителей выбрали независимость. С результатами выборов не согласились Ирак, Иран и Турция. Страны пригрозили Курдистану блокадой и санкциями. Так, Ирак и Турция остановили авиасообщение с Курдистаном, а Иран закрыл границы с регионом.

Армия Ирака начала наступление на позиции курдов 16 октября, в том числе и в нефтяном регионе Киркук. Официально он не входит в Иракский Курдистан, однако пешмерга контролируют регион с 2014 года. В ответ курдское ополчение вступило в бой с войсками Багдада.

В тот же день военнослужащие Ирака захватили город Киркук в одноименной провинции. Операция прошла бескровно, поскольку пешмерга оставили Киркук. Однако из города сбежали 1 млн жителей, опасаясь насилия со стороны иракских военных.

Накануне наступления солдат Ирака в спорные районы Курдистана были переброшены 6 тыс. курдских ополченцев. В Багдаде этот шаг сочли «объявлением войны», обвинив курдов в привлечении на свою сторону бойцов Рабочей партии Курдистана. В Эрбиле опровергли эти обвинения.