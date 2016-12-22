Глава МИД Катара обвинил Эр-Рияд в попытке свергнуть режим

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обвинил саудовские власти в попытке свергнуть правящий режим в стране. Об этом катарский министр рассказал в интервью телеканалу CNBC.

«Мы видим, что [саудовские] правительственные чиновники говорят об изменении режима [в Катаре]. Мы видим, как эти чиновники подстрекают народ идти и протестовать против своего правительства, поэтому речь идет о смене режима», — сообщил Аль Тани.

По его мнению, таким образом власти Саудовской Аравии пытаются дестабилизировать ситуацию в Катаре. Он заверил, что Доха «всегда» стремилась урегулировать кризис с помощью диалога, в том числе предпринять восстановление дипломатических отношений с Ираном.

Глава МИД Катара также добавил, что намерение альянса арабских стран, устроивших Дохе блокаду, было не в борьбе с терроризмом, а в «неуважении и хулиганстве», что лишь усложнило для региона условия в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещено в России). В том числе министр отметил закрытие воздушного пространства и транспортную блокаду.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали с Дохой дипломатические отношения, обвинив Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее к ним присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских островов. Позднее для разрешения кризиса арабские страны выдвинули Катару ультиматум из 13 требований, среди которых — разрыв дипломатических отношений с Ираном, закрытие телеканала Al-Jazeera и турецкой военной базы на территории страны. Доха отказалась выполнять требования.