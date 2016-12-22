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Глава Amazon Studios подал в отставку после обвинений в домогательствах
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Глава Amazon Studios подал в отставку после обвинений в домогательствах
Общество, 00:05
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Глава Amazon Studios подал в отставку после обвинений в домогательствах

Глава продюсерской компании Amazon Studios Рой Прайс подал заявление об отставке после обвинений в сексуальных домогательствах продюсера Айзы Хэкетт, ​дочери известного фантаста Филипа Дика. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает Reuters.

«Альберт Ченг, главный операционный директор студии, остается временным руководителем подразделения», — сказал представитель Amazon Studios. Он уточнил, что Прайс покинул компанию еще на прошлой неделе. Ранее издание Variety сообщало, что Прайса временно отстранили от должности после рассказа Хэкетт о домогательствах с его стороны.

Айза ​Хэкетт продюсирует сериал «Человек в высоком замке» — совместный проект Amazon Studios и The Weinstein Company. Как сообщало издание Hollywood Reporter, Прайс непристойно высказался во время беседы с Хэкетт в июле 2015 года. Продюсер, в свою очередь, «ясно дала понять» Прайсу, что не заинтересована в нем, а также напомнила, что состоит в однополом браке. Однако это, как пишет издание, «не остановило» Прайса, и позднее он вновь сделал ей «непристойное предложение».

Представитель Amazon 13 октября также сообщал, что продюсерская компания в том числе пересматривает свои контракты с The Weinstein Company, основателя которой, знаменитого продюсера Харви Вайнштейна, на прошлой неделе обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько голливудских актрис.

Теги: Amazon , Рой Прайс , Amazon Studios
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