Сбербанк вошел в альянс для развития блокчейна на платформе Бутерина

Сбербанк, не попавший из-за санкций в R3 — консорциум, объединяющий крупнейшие банки мира для разработок в области блокчейна, нашел альтернативное объединение. Банк вошел в альянс, созданный на базе платформы Ethereum

Фото: Владислав Шатило / РБК

Как говорится в поступившем в РБК сообщении Сбербанка, он стал членом Enterprise Ethereum Alliance (EEA), некоммерческого альянса, который занимается поиском возможностей применения технологии блокчейн на платформе Ethereum к реальному бизнесу. Сбербанк стал первым отечественным банком, попавшим в этот альянс.

Блокчейн — технология распределенных реестров, которая до недавнего времени применялась при создании криптовалют, но сейчас различные страны, в том числе Россия, рассматривают возможность ее внедрения в госуправление и другие сферы.

Ethereum — технологическая платформа для разработчиков, на которой они могут создавать различные приложения, программы, online-сервисы для новой децентрализованной инфраструктуры, решения других технологических задач. Платформу развивает одноименный некоммерческий фонд, созданный выходцем из России, программистом Виталиком Бутериным и существующий на эмитированную ранее криптовалюту Ether (по-русски — эфир). Капитализация Ether составляет $30,4 млрд, что является вторым показателем после биткоина, чья стоимость — $94,2 млрд.

EEA создан в феврале 2017 года. В него входят крупнейшие международные финансовые и ИТ-компании, в том числе CME Group, Credit Swiss, ING, JP Morgan, UBS, Accenture, Deloitte, Intel, Microsoft и др. Также в альянс входят высокотехнологичные стартапы и научно-исследовательские организации. Присоединение Сбербанка к альянсу — «важный этап в реализации технологической повестки», который открывает доступ «к передовым разработкам и международной экспертизе в области технологий распределенных реестров», приводятся в сообщении Сбербанка слова первого заместителя председателя правления банка Льва Хасиса.

До сих пор единственной российской компанией в альянсе была Qiwi, развивающая одноименную платежную систему. По словам представителя Qiwi Константина Кольцова, у EEA есть разработка Quorum, которая рассчитана для корпораций. Как отмечается на сайте EEA, Quorum — это блокчейн-платформа, которая защищает информацию в компаниях, но остается открытой и гибкой к будущим интеграциям и инновациям. «Мы хотим участвовать в ее развитии и изучать возможности ее применения в российских компаниях», — объяснил участие Qiwi в альянсе Кольцов.

Qiwi является пока единственным российским представителем и в консорциуме R3, который объединяет крупнейшие банки мира для разработки применения технологии блокчейн в финансовой системе. В конце 2015 года Сбербанк заявлял о намерении войти в R3, однако в итоге отказался от идеи, поскольку стало понятно, что заявку отклонят из-за санкций, писал «Коммерсантъ». «У R3 есть линейка продуктов для финансовых компаний, которые уже можно внедрять в России. Членство в консорциуме дает право доработки продукта, имплементации своих решений в разработанную R3 платформу Corda. По согласованию с консорциумом мы можем предлагать его продукты на российском рынке», — рассказал Кольцов.