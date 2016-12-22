Адвокат Учителя рассказал о «существующих в голове Поклонской протестах»

Адвокат режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константин Добрынин в разговоре с РБК назвал депутата Госдумы Наталью Поклонскую «больше украинской женщиной, чем русской».

«Очень заметно, что Поклонская больше женщина украинская, чем русская, потому что она постоянно апеллирует к массовым протестам [против фильма]», — пояснил он. По мнению адвоката, протесты «существуют исключительно в голове Поклонской».

«Поклонская очень любит употреблять к месту и не к месту понятие «провокация», однако сам фильм «Матильда» провоцирует только тем, что это очень доброе и хорошее кино о любви», — уверен он. Поэтому, как пояснил Добрынин, картина вызвала такую волну обсуждения и возмущения. «Это вызвано, в том числе, неправовыми и не совсем этичными действиями Поклонской и ее радикальных поклонников и сторонников», — сказал он. — «С таким же успехом можно сказать, что сама Наталья Владимировна провоцирует людей своей красотой».

Наталья Поклонская ведет борьбу против еще не вышедшего на экраны фильма Алексея Учителя на протяжении нескольких месяцев. В начале августа в Москве прошло молитвенное стояние против фильма «Матильда». За день до этого депутат призвала жителей выйти на стояние.​ В мероприятии приняли участие 500 человек, которые молились «за вразумление создателей такого «кино».

Константин Добрынин 15 августа направил Поклонской предостережение, в котором пригрозил, что может добиваться лишения ее мандата из-за ситуации вокруг «Матильды».

Видео: Наталья Поклонская / YouTube

17 октября Поклонская опубликовала на своей странице в Facebook ролик, в котором обратилась к генеральному прокурору России Игорю Чайке с просьбой признать кинокартину экстремистской и отозвать у нее прокатное удостоверение. Она подчеркнула, что обращается от имени «десятков тысяч граждан России».