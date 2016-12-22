Поклонская попросила проверить студию Учителя на уклонение от налогов

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила депутатский запрос (есть у РБК) в адрес генпрокурора Юрия Чайки, директора ФСБ Александра Бортникова и руководителя ФНС Михаила Мишустина с просьбой проверить студию Алексея Учителя «РОК» на возможное уклонение от налогов.

«Прошу провести проверку соблюдения требований законодательства и условий госконтрактов при создании ООО «ТПО «РОК» национального фильма «Матильда», — говорится в запросе депутата.

Поклонская пишет, что автором сценария фильма, согласно удостоверению выданному в 2012 году, был А. Герасимов, хотя в ответе Минкультуры на ее депутатский запрос в феврале сценаристом, помимо него, указывался Александр Терехов. «В итоге 10 августа в течение суток после поступления заявки ООО «ТПО «РОК», Министерством культуры выдается прокатное удостоверение на кинофильм «Матильда» сценариста Терехова», — отметила депутат.

По ее словам, это подтверждает, что за бюджетные средства был создан «фактически иной, заведомо провокационный фильм, чем тот, под который выделялось бюджетное финансирование». Парламентарий указывает на то, что кино с удостоверением национального фильма освобождается от уплаты НДС, хотя «Матильда», по ее мнению, не может иметь статус национального кино.

«Указанное прямо свидетельствует на то, что ООО «ТПО «РОК» в установленные сроки не выполнены условия госконтракта, требования федерального законодательства в сфере поддержки отечественной инематографии, а также возможно необоснованно не начислены и не уплачены в бюджет налоговые обязательства по НДС», — говорится в письме.

17 октября Поклонская записала видеобращение к Чайке и попросила признать еще не вышедший на экраны фильм Алексея Учителя экстремистским и отозвать у него прокатное удостоверение.

Накануне генпрокуратура ответила на запрос депутата по поводу проверки «сомнительных схем» при финансировании «Матильды». Надзорное ведомство отчиталось, что не нашло нарушений на этот счет. Парламентарий, в свою очередь, заявила, что это ответ на старый вопрос, однако ведомство еще не изучило новые факты, приведенные в ее последних запросах.