Генпрокуратура подала иск о взыскании в доход страны имущества Захарченко

Генеральная прокуратура России подала в суд иск об обращении в доход государства арестованных во время расследования уголовного дела имущества и денег, который бывший сотрудник МВД полковник Дмитрий Захарченко «получил из незаконных источников». Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Согласно сообщению, взысканию подлежат 27 объектов недвижимости в виде квартир и машино-мест в элитных районах Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, которые зарегистрированы на близких родственников Захарченко и других лиц. Кроме того, надзорное ведомство планирует взыскать в доход государства около 8 млрд руб. в рублях и иностранной валюте, а также золотой слиток. Отмечается, что его имущество оценивается в 9 млрд руб.

9 октября Басманный суд Москвы арестовал квартиры гражданской супруги и дочери Дмитрия Захарченко. Была арестована квартира стоимостью 80 млн руб., а также квартиры, которые экс-сотрудник МВД подарил своей дочери Ульяне Захарченко. Следствие утверждало, что имущество Захарченко приобрел на деньги, полученные нечестным путем.

Защита подала жалобу на это решение в Мосгорсуд, который решение Басманного суда подтвердил. Адвокат утверждала, что арестованное имущество полковнику не принадлежит, оно было приобретено на деньги отца его гражданской жены Анастасии Пестриковой.

Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Первоначально следователи обвинили его в получении взятки в 7 млн руб. У него дома прошли обыски, в ходе которых было обнаружено свыше 8,5 млрд руб. Позже адвокат полковника заявил, что его подзащитного заподозрили еще в одном эпизоде получения взятки.

Захарченко работал в управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции. Он занимал должность исполняющего обязанности начальника управления «Т», которое занималось правонарушениями в топливно-энергетической сфере.​

Помимо полковника под следствием находится его гражданская супруга, ее заподозрили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, Пестрикова пыталась похитить $16 млн у своей знакомой. В конце сентября ее задержали. Под следствием также находится и отец Захарченко, финансист Виктор Захарченко. Весной 2017 года его обвинили в двух эпизодах пособничества в хищении банковских средств.