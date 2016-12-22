На митинге возле Рады в Киеве пострадали не менее трех человек

В столкновениях на митинге около здания Верховной рады в Киеве пострадали не менее трех человек. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сотрудников экстренной медицинской помощи, которые дежурят в здании правительства.

Один из медработников заявил, что «лично перевязывал разбитую голову одному дедушке», после чего пожилой мужчина самостоятельно ушел. Скорее всего, у пострадавшего сотрясение [мозга]. Еще одному мужчине промыли глаза после того, как был применен слезоточивый газ, а одного сотрудника полиции вынесли без сознания.

О том, что в столкновениях с митингующими один полицейский получил травму головы, сообщается и в Facebook МВД Украины. Медработники оказывают ему необходимую помощь.

РБК направил запрос в Департамент здравоохранения Киева.

Бойцы бывшего батальона «Донбасс» выстроились с отобранными у сотрудников полиции щитами между зданиями Верховной рады и улицей Грушевского, передает «Интерфакс-Украина». Они отобрали у силовиков более 30 щитов.

Около здания Верховной рады в Киеве 17 октября проходит акция протеста. Она организована в том числе партией экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил». Участники акции требуют отменить положение о депутатской неприкосновенности, создать антикоррупционный суд и внести поправки в избирательное законодательство Украины. Саакашвили призвал участников митинга требовать отставки президента Украины Петра Порошенко.