Глава «Суммы» заявил о планах арабской DP World и РФПИ купить 40% FESCO

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ​ совместно с дубайским портовым оператором DP World могут купить 35–40% акций транспортной FESCO — профильного актива группы «Сумма». Об этом журналистам в кулуарах форума «Открытые инновации» заявил владелец «Суммы» Зиявудин Магомедов.

«Речь идет не о нашем пакете [FESCO], а о пакете наших партнеров», — уточнил он. «Частично там и наш пакет, но мы, как группа «Сумма», останемся контрольным акционером», — сказал Магомедов. По его словам РФПИ и DP World могут приобрести пакет на уровне 35–40%.

«Если сильно постараться», то сделку можно успеть завершить до конца года, считает глава «Суммы». Он отметил, что в том числе это будет зависеть от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в части одобрения сделки.

Ранее заместитель главы ФАС Андрей Цыганов заявлял, что ведомство получило ходатайство от DP World о покупке акций FESCO, пишет ТАСС. По его словам, антимонопольная служба уже начала анализ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в свою очередь, говорил, что фонд интересуется акциями FESCO, в том числе совместно с DP World.

В ФАС в разговоре с агентством отмечали, что вторичное размещение акций (SPO) FESCO в пользу иностранного инвестора может потребовать согласования на правкомиссии. Это обусловлено тем, что некоторые хозяйственные общества, которые входят в транспортную группу FESCO, имеют стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, пояснили в службе.

РФПИ — суверенный инвестиционный фонд России с зарезервированным капиталом $10 млрд под управлением. Фонд осуществляет прямые инвестиции в лидирующие российские компании совместно с зарубежными инвесторами.

Группа FESCO является одной из крупнейших частных транспортно-логистических российских компаний. Группа осуществляет перевозки под брендами «Трансгарант» (100% дочерняя компания FESCO) и «Русская Тройка» (50% совместное предприятие с ОАО «РЖД»).

Дубайский DP World — крупнейший в мире портовый оператор. Компания владеет 60 действующими терминалами в 31 странах.