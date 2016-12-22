Семь школ в центре Москвы эвакуировали из-за сообщений о минировании

Семь школ в центре Москвы эвакуировали после анонимных звонков о минировании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города. В школах ​№57 и 1253 РБК подтвердили информацию об эвакуации.

Учащихся школы №1253 эвакуировали в другое здание после звонка о минировании, рассказала РБК секретарь школы. «Эвакуация уже закончилась. Сейчас проходит экстренное совещание у директора с участием его заместителей. Обсуждают, как прошла эвакуация», — сообщила она.

По ее словам, детей перевели из дома 5 по Зубовскому бульвару в здание, которое находится на улице Тимура Фрунзе. «Эвакуация прошла быстро. Она закончилась, после того как кинолог с собакой проверил всю территорию школы», — добавила она.

В школе №57 эвакуация также завершилась, сообщила РБК секретарь школы. «Эвакуация прошла во всех трех корпусах школы», — пояснила она.

Телефонные сообщения о минировании начали поступать в школы, госструктуры и различные организации в городах России 10 сентября. Ни в одном случае угрозы взрывов не подтвердились.

По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, сообщения о ложных фактах минирования осуществили четыре россиянина из-за рубежа, у них есть пособники на территории страны. Ущерб от ложных звонков составил более 300 млн руб. По факту звонков о минировании ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ о телефонном терроризме.

Источники РБК в МВД считают, что за массовыми звонками о заложенных бомбах может стоять международная хакерская группировка, участники которой написали программу, позволяющую формировать поток телефонных звонков на выбранные «кустовым» способом адреса. Для этого они использовали IP-телефонию, звонки шли из Брюсселя.