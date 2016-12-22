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Полиция насчитала более двух тыс. митингующих у Верховной рады в Киеве
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Полиция насчитала более двух тыс. митингующих у Верховной рады в Киеве
Общество, 13:20
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Полиция насчитала более двух тыс. митингующих у Верховной рады в Киеве

На акцию протеста около здания Верховной рады в Киеве собрались около 2 тыс. человек. Полиция и Национальная гвардия Украины обеспечивают общественный порядок и безопасность. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на своей странице в Twitter.

В то же время, по данным начальника главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко, около здания Рады в полдень собралось около 4,5 тыс. участников акции, еще около 1,5 тыс. человек митингуют около Национального банка Украины, передает «Интерфакс-Украина».

Протестное мероприятие организовал ряд украинских политических сил, включая партию бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил». Также среди организаторов партия «Самопомощь» и объединение «Свобода». Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать специальный антикоррупционный суд.

Из-за митинга, по данным полиции, с 06:00 утра перекрыты полностью или частично несколько центральных улиц Киева.

За порядком на акции следит 3,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов, заявил украинской газете «Страна» директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. Такие серьезные меры безопасности, по его словам, приняты из-за событий 31 августа 2015 года, когда от брошенной в здание парламента гранаты погибли четверо гвардейцев-срочников (тогда перед зданием Рады собрались противники принятия президентского законопроекта, предусматривающего внесение изменений в Конституцию Украины в части децентрализации власти в стране. — РБК). По словам Шевченко, если протест будет мирным, проблем для заявленных 3 тыс. участников не будет. «Пройдите осмотр, оставьте запрещенные вещи, а еще лучше — совсем не берите ничего подобного», — посоветовал он.

Ранее сообщалось, что порядок около здания Верховной рады охраняют примерно 500 представителей Нацгвардии, а также сотрудники полиции Украины.

Во вторник, 17 октября, Петр Порошенко предложил Раде убрать из Конституции страны слова о гарантиях неприкосновенности для депутатов. Законопроект с поправками в основной закон был внесен на рассмотрение парламента.

Теги: Верховная рада , митинг , Киев
Главное
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