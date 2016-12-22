Ликсутов пообещал объявить тендер на закупку электробусов до конца ноября

Власти Москвы в течение месяца объявят тендер на закупку электробусов, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По его словам, электробусы будут закупаться у отечественных производителей по контракту жизненного цикла, предусматривающему сервисное обслуживание в течение 15 лет. «Срок службы электробуса — 15 лет, автобуса — 8–10 лет», — пояснил Ликсутов.

Он добавил, что до конца года поставят 1,3 тыс. единиц наземного транспорта, 264 вагона «Москва» для метрополитена, 24 вагона пригородных поездов и 9,7 тыс. машин такси и каршеринга.

О том, что московские власти запланировали закупить для нужд города 300 электробусов, сообщалось в середине сентября. Тогда сроком тендера назывался декабрь 2017 года.

Власти столицы впервые заявили о планах промышленной апробации электробусов в 2011 году. В июле 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин пообещал заменить все автобусы на электробусы в столице в течение трех лет. Потенциальными поставщиками, машины которых уже вели испытания на улицах города, были названы белорусский «Белкоммаш», финский Linkker, «ГАЗ», «ЛиАЗ» и «КамАЗ». Первый электробус белорусского производства вышел на испытания в Москве в июле 2016 года. В ноябре того же года «Мосгортрансу» были переданы для испытаний машины производства ГАЗа, в феврале 2017 года — ЛиАЗа, а в апреле — финского Linkker с технологией «быстрой зарядки».