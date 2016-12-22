В Красноярске школьник умер во время урока физкультуры

Ученик школы № 12 в Красноярске умер на уроке физкультуры, говорится в сообщении управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю.
Как сообщают в региональном управлении СКР, 10-летнему мальчику стало плохо во время бега. Ребенок упал и потерял сознание. Несмотря на помощь медработника и реанимацию сотрудниками скорой, мальчик скончался. Предположительно, причиной его смерти стали проблемы «со стороны сердечно-сосудистой системы».
В управлении СКР по региону добавили, что по факту происшествия следственные органы начали проверку. По ее результатам должна быть установлена своевременность, качество и полнота оказанной медицинской помощи. На данный момент проверяется медицинская карта ребенка. Для установления причины его смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщает местное агентство «НГС. Новости», в школе работают сотрудники СКР, которые ограничили доступ в здание. Директор школы уехал со следователями. По информации источников агентства, по документам у ребенка не было противопоказаний к занятию спортивными упражнениями.