В Белоруссии заподозрили трех россиянин в организации незаконной миграции

В Белоруссии возбуждено уголовное дело в отношении трех граждан России по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщается на сайте белорусского Государственного пограничного комитета. Дело было возбуждено по ч.2 ст. 371-1 УК Белоруссии, по которой предусмотрено лишение свободы до семи лет с возможной конфискацией имущества.

Как отмечается в сообщении, в ночь на 12 октября на дороге «Минск-Полтава» пограничники остановили автомобиль Lada Vesta, которым управлял уроженец Азербайджана с российским гражданством. Его пассажирами были пятеро вьетнамцев. В это же время в городе Поставы был задержан Mercedes, в котором был азербайджанец с российским паспортом и пятеро граждан Вьетнама.

Затем сотрудники белорусских правоохранительных органов задержали на трассе «Поставы — Браслав» гражданина России «чеченской национальности». По его словам, он занимался тем, что перемещал мигрантов через границу Белоруссии и Литвы.

В 2017 году пограничники Белоруссии пресекли восемь каналов нелегальной миграции. По данным ведомства, все нелегалы хотели попасть в страны Европейского союза. В шести случаях из восьми они хотели ехать через Литву. Пособники и организаторы каналов нелегальной миграции, по данным белорусской пограничной службы, находятся или в России или в прибалтийских странах. Для их задержания спецслужбы Белоруссии проводили совместные операции с пограничниками сопредельных государств.