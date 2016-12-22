МИД объяснил статью The Times о поставках Москвой нефти талибам ревностью

Публикации британской газеты The Times о том, что Москва поддерживает запрещенное в России террористическое исламистское движение «Талибан» в Афганистане, являются «фальшивкой», заявили в Министерстве иностранных дел.

Материалы преследует цель отвлечь внимание международного сообщества «от провалов силовой политики НАТО в Афганистане и являются следствием ревнивого отношения к стабилизационным усилиям Москвы» и ее партнеров в регионе, полагают в ведомстве.

Россия не оказывает помощи талибам и поддерживает центральное правительство страны в строительстве «свободного от терроризма и наркотиков» государства, говорится в комментарии МИДа.

«Советуем журналистам The Times обратить внимание на продолжающиеся полеты вертолетов без опознавательных знаков на контролируемую экстремистами территорию в различных провинциях Афганистана, за которыми, по утверждению самих афганцев, стоят и британские спецслужбы, а также на рост числа погибших мирных жителей в ИРА [Исламской республике Афганистан] в текущем году вследствие в том числе нежелания международной коалиции учитывать уроки прошлых конфликтов и ставки на военную составляющую», — отметили в министерстве.

Соответствующая статья была опубликована 16 октября. Собеседник в «Талибане» сообщил The Times, что Россия финансирует деятельность группировки и, в частности, поставляет боевикам нефть. Танкеры с нефтью следуют из России в Афганистан через Узбекистан, они поставляются подставным афганским фирмам, за которыми стоят боевики. Талибы продают эту нефть, пишет газета, а вырученные средства передают своим главарям. В статье указывается, что Москва поставляет топливо «бесплатно».

Помимо источников в «Талибане», The Times также ссылается на источники среди афганских чиновников. По данным газеты, талибы зарабатывают до $2,5 млн в месяц на «российской нефти».

Москва, говорится в статье, планирует использовать талибов в борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России).

В марте главком объединенных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил, что Россия, «возможно», поставляет оружие «Талибану». МИД назвал сообщения лживыми. В июле сюжет о связях между Россией и «Талибаном» показал CNN, в нем утверждалось, что ​Москва снабжала боевиков оружием. Представитель МИД Мария Захарова назвала сюжет частью «кампании по дезинформации» и «пропагандой».