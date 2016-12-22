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Опубликовано видео поджога здания Банка Франции Павленским
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Опубликовано видео поджога здания Банка Франции Павленским
Общество, 20:20
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Опубликовано видео поджога здания Банка Франции Павленским
На видеозаписи художник Петр Павленский обливает здание горючим, а затем поджигает его. На видео попал и момент задержания художника. В Банке Франции обещали подать жалобу из-за поджога

На странице «Радио Свобода» в Facebook опубликовали видео, на котором российский художник-акционист Петр Павленский поджигает здание Банка Франции в Париже.

Видео: Радио Свобода

На видео Павленский заливает горючее за решетки окон банка, а затем поджигает его. На следующих кадрах художник стоит спиной к дверям банка, пока горят окна здания. Затем к нему подходят полицейские, несколько раз просят лечь, после чего силой кладут его на землю. На него надевают наручники и уводят в сторону полицейских автомобилей.

Фотографировавшая художника активистка движения Femen Сара Константин сообщила РБК, что вместе с Павленским была задержана его супруга Оксана Шалыгина.

По словам самого художника, «в этом огне начнется освобождения России». В заявлении, распространенном после поджога банка, Павленский сравнил Банк Франции с тюрьмой на площади Бастилии, которая была разрушена во время Великой французской революции. «Банкиры заняли место монархов. Возрождение революционной Франции приведет к революционному пожару по всему миру», — пояснил Павленский.

В ответ банк пообещал подать жалобу на Павленского. Пока неизвестно, будет ли банк обращаться в суд. Пожар повредил входную дверь банка, поэтому отделение не будет работать до завершения ремонта.

Павленский до своего отъезда из России проводил резонансные акции в Москве. В ноябре 2013 года он прибил свою мошонку к брусчатке на Красной площади, в 2016 году поджег дверь здания ФСБ на Лубянке. За это суд оштрафовал его на 500 тыс. руб. Художника признали виновным по ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

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Директор «Театра.doc» Елена Гремина в январе 2017 года рассказала РБК, что на художника завели уголовное дело после того, как он избил актера театра. Адвокат Павленского Ольга Динзе в беседе с РБК говорила, что правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело по сообщению об избиении актера.

Тогда же актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила Павленского в насильственных действиях сексуального характера, после чего начал проверку Следственный комитет России. В связи с этим художник эмигрировал во Францию, где получил политическое убежище.

Авторы: Павел Казарновский, Григорий Дубов.
Теги: Париж , Петр Павленский , Банк Франции
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