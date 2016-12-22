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Евростат назвал число жителей Евросоюза за чертой бедности в 2016 году
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Евростат назвал число жителей Евросоюза за чертой бедности в 2016 году
Общество, 16:38
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Евростат назвал число жителей Евросоюза за чертой бедности в 2016 году

Практически 24% жителей Евросоюза (117,5 млн. человек) находились за чертой бедности в 2016 году. Об этом говорится в докладе статистической службы Европейского союза (Евростат).

По данным Евростата, 24,4% жителей Эстонии находились за чертой бедности в 2016 году. В Латвии этот показатель составил 28,5%, в Литве — 30,1%. В Греции за чертой бедности в 2016 году проживали 35,6% жителей, в Румынии — 38,8%. Наибольшее число бедных по данным на 2016 год пришлось на Болгарию — там этот показатель составил 40,4%. Чертой бедности, по данным Евростата, считается уровень доходов ниже 60% среднего показателя доходов по стране.

Этот показатель рассчитывался на семью из двух взрослых и двух детей младше 14 лет. В Эстонии эта сумма составляла €7765 тыс. в год. В Латвии эта сумма составляет €8019 тыс., в Литве — €7113 тыс. На Грецию приходится €9450 тыс., Румынию — €13714 тыс., Болгарию — 7765 тыс. болгарских левов.

Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова в конце июня сообщала, что за первый квартал 2017 года в стране за чертой бедности находились 22 млн человек. В 2016 году этот показатель составлял 19,8 млн. человек. По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, около 60% бедных семей в России — семьи с детьми. В конце августа россияне назвали бедность и обнищание одной из основных проблем страны, свидетельствовали данные Левада-центра.

В начале сентября стало известно, что в период с апреля по июнь 2017 года число россиян, которые негативно оценивали свое материальное положение, снизилось с 33% (за аналогичный период в 2015 и 2016 годах) до 29%.

Теги: Евросоюз , Евростат , бедность
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