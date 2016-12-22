Суд признал законным арест информатора WADA Родченкова

Мосгорсуд признал законным заочный арест информатора WADA Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Решение Басманного суда Москвы о заочном избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявил судья. Инстанция приняла решение о заочном аресте Родченкова и объявила его в международный розыск 21 сентября.

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков покинул Россию в 2015 году, после того как возглавляющий спецкомиссию WADA Ричард Маклерен опубликовал доклад о допинге в российском спорте. В 2016 году СК возбудил против Родченкова уголовное дело.

По версии следствия, экс-глава лаборатории в декабре 2014 года получил от WADA письмо, в котором содержалась просьба в связи с расследованием заморозить и хранить пробы, собранные с 10 октября того же года. Но он поручил утилизировать пробы, стремясь «скрыть недостатки и нарушения в своей деятельности», чтобы сохранить руководящую должность.

В колонке для газеты The New York Times Родченков заявил, что покинул Россию из-за сообщения о готовящейся инсценировке его самоубийства. «Я не планировал уезжать из России и бросать свою семью, но мне пришлось пойти на это», — рассказал обвиняемый.

Родченков в мае 2016 года сообщил, что десятки российских спортсменов, включая 15 медалистов, употребляли допинг во время Олимпиады в Сочи. Он пояснил, что сам разработал смесь из трех запрещенных препаратов, которые смешивал с алкоголем и давал российским спортсменам. Такие пробы, по словам обвиняемого, подменялись на «чистые» образцы.