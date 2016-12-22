Жертвами лесных пожаров в Португалии стали 27 человек

Не менее 27 человек погибли в результате лесных пожаров в Португалии, передает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря службы гражданской защиты Португалии Патрисию Гаспар.

По словам Гаспар, в пожарах пострадал 51 человек.

Всего в Португалии зарегистрировали 524 очага лесных пожаров, передает SAPO 24 данные службы гражданской защиты. 145 пожаров — действующие, из них 32 оценены как особо серьезные.





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Местные СМИ передавали, что премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил режим чрезвычайной ситуации в центральной и северной частях страны.

В середине июня в результате лесных пожаров в Центральной Португалии погибли 57 человек. Еще 59 человек пострадали.

Причиной интенсивных лесных пожаров СМИ называли жаркую погоду и сильный ветер, который способствовал распространению огня.