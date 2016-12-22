Минтруд назвал самые востребованные профессии в России

Самыми востребованными специалистами на рынке труда в сентябре стали различные инженеры. В том числе инженеры-технологи, инженеры контрольно-измерительных приборов (КИП) и техники-технологи, говорится в заявлении Минтруда, поступившем в РБК.

Кроме того, сохраняется спрос на врачей и медсестер, бухгалтеров, квалифицированных рабочих (сварщиков, токарей, электромонтажников и др.). По данным органов занятости, по-прежнему остается высокой доля рабочих профессий (65,2%).

По данным ведомства, потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест — 4,9 млн единиц, — выросла на 13,6% по сравнению с первым полугодием 2016 года.

Как сообщала газета «Известия» со ссылкой на главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, в экономике произошло некоторое перераспределение трудовых ресурсов. «Пока мы видим в рознице падение спроса на специалистов, а в промышленности — рост», — пояснял эксперт.