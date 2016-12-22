Путин поздравил нового президента Киргизии с избранием

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Сооронбаю Жээнбекову в связи с его победой на президентских выборах в Киргизии, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме Путин подчеркнул высокий авторитет, которым пользуется Жээнбеков среди соотечественников, что подтвердили результаты выборов. Президент России также отметил личный вклад Жээнбекова в укрепление стратегического партнерства и союзничества между Россией и Киргизией.

Путин надеется на наращивание сотрудничества между двумя странами, в том числе, в рамках Евразийского экономического союза и других международных структур. Это, как отмечается в телеграмме, «отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности».

В воскресенье, 15 октября, в Киргизии прошли президентские выборы. После обработки 98,39% бюллетеней ЦИК сообщил, что большинство граждан (54,28%) проголосовали за Сооронбая Жээнбекова — кандидата от правящей партии Киргизии, социал-демократа и бывшего премьера республики.

Глава Центральной избирательной комиссии страны Нуржан Шайлдабекова заявила, что выборы прошли в спокойной обстановке. Было зафиксировано мало реальных нарушений избирательного законодательства.

Всего в голосовании приняли участие около 3 млн избирателей. Явка составила 55,93%.

В настоящее время президентом Киргизии является Алмазбек Атамбаев. Он был избран в 2011 году. Его полномочия истекают 1 декабря.





