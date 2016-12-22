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Неизвестные застрелили мужчину в центре Москвы
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Неизвестные застрелили мужчину в центре Москвы
Общество, 10:37
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Неизвестные застрелили мужчину в центре Москвы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, после того как в центре Москвы застрелили мужчину. Об этом сообщается на сайте управления СКР по Москве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Следователи считают, что 16 октября неизвестные четыре раза выстрелили в 38-летнего мужчину. Стрельба произошла возле жилых домов на улице Новослободской. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Днем 5 октября на улице Мясницкая, в центре Москвы, застрелили бизнесмена Арсена Папазяна. Источник РБК в ГУ МВД по Москве рассказал, что следствие рассматривает версию заказного убийства. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
 

Теги: Москва , Убийство
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