В США при взрыве на нефтяной платформе пострадали семь человек
Политика, 06:24
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В США при взрыве на нефтяной платформе пострадали семь человек
В американском штате Луизиана произошел взрыв на нефтяной буровой платформе на озере Пончартрейн, сообщил местной газете The Times-Picayune представитель управления полиции города Кеннер.
К месту происшествия были направлены спасательные лодки, добавил он. По словам замглавы администрации округа Джефферсона, в результате случившегося пострадали семь человек. Пятерых пострадавших доставили в медицинский центр при университете, а еще двоих — в больницу в округе Джефферсон.
Оператором буровой платформы является компания Clovelly Oil, отмечает издание.