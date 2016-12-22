СМИ назвали причину смерти Марьянова

Актер Дмитрий Марьянов умер из-за того, что у него оторвался тромб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«У Марьянова оторвался тромб, однако его не успели довезти до больницы», — сказал собеседник агентства. «Актер умер в машине скорой помощи по дороге в больницу подмосковной Лобни», — добавил он.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября в возрасте 47 лет. «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщал, что актер почувствовал себя плохо в автомобиле, в котором он находился в качестве пассажира. Друзья остановили машину у поста ГАИ, после этого туда приехала скорая. По словам собеседника агентства, скорая отвезла Марьянова в больницу, однако спасти его не удалось.

В пресс-службе Росздравнадзора заявили, что ведомство проверит станцию скорой помощи в подмосковной Лобне. Проверку решили провести из-за сообщений о том, что актер мог умереть якобы из-за отказа скорой оперативно приехать на вызов. Издание Life сообщало, что друзья Марьянова обратились в скорую помощь, где заявили, что оперативно на вызов приехать не смогут из-за большого количества других вызов. ​После этого, по данным издания, друзья актера повезли его в больницу самостоятельно, однако он умер по дороге.

Источник РБК, близкий к окружению Марьянова рассказал, что в последнее время он испытывал проблемы со здоровьем. Около двух недель назад актера госпитализировали с кровоизлиянием прямо со съемок.

Дмитрий Марьянов известен своими ролями в фильмах «День радио», «Графиня де Монсоро», «Боец» и других.