Молодой человек сделал предложение на фестивале студентов в Сочи

На церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) молодой человек сделал предложение девушке. Церемонию открытия транслировал телеканал «Россия 24».

По словам молодого человека, который представился как Гоша из Владикавказа, «где-то в зале сидит моя девушка Кристина, которой я делал предложение два раза». Он пригласил ее на сцену, а потом встал на колено и сделал предложение. Девушка согласилась.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов был открыт 15 октября в Сочи. Церемония открытия проходила в Ледовом дворце «Большой». По информации «Интерфакс», в зале присутствовали около 10 тыс. человек. Позднее там выступил президент Владимир Путин. Он призвал мировое сообщество к сотрудничеству и перестать «смотреть друг друга как на соперников».

В ВФМС примут участие около 30 тыс. человек. Фестиваль пройдет с 15 по 22 октября на территории Олимпийского парка.