Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,81 57,44 EUR Нал. 68,31 67,69 USD Бирж. 57,16 -0,54 EUR Бирж. 67,64 -0,58 USD ЦБ. 57,62 -0,07 EUR ЦБ. 68,14 -0,30 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5518,71 -288,20 ММВБ 2098,77 +0,18% РТС 1156,64 +1,11% Brent 57,20 +1,42% DJIA 22871,72 +0,13% Nasdaq 6605,80 +0,22% FTSE 7535,44 -0,28%
Молодой человек сделал предложение на фестивале студентов в Сочи
Лента новостей
Путин призвал мир перестать тратить ресурсы на «ненужное» соперничество 21:56, Политика Bloomberg назвал компанию Ротенберга подрядчиком проекта моста на Сахалин 21:47, Бизнес В Москве эвакуировали три гостиницы и три ТЦ 21:43, Общество Саакашвили сообщил о возможных попытках властей Украины устранить его 21:34, Политика Лидером парламентских выборов в Австрии стала партия главы МИДа страны 21:06, Политика «Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате России за сезон 21:01, Спорт Гонка премьеров: какую роль Казахстан сыграл в выборах лидера Киргизии 20:46, Политика Ирак назвал «объявлением войны» привлечение бойцов РПК в регион Киркук 20:32, Общество ЦИК Киргизии подвел предварительные итоги президентских выборов 20:23, Политика Путин заявил о намерении вернуть в Россию состоявшихся ученых 20:07, Общество Тиллерсон не исключил подписания второго ядерного соглашения по Ирану 19:44, Политика Госдеп рассказал о поставленных Трампом сроках переговоров с КНДР 19:07, Политика Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Арсенал». Онлайн 19:00, Спорт МИД Ирака подтвердил закрытие Ираном границы с Курдистаном 18:54, Политика В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины пенсионера 18:36, Общество Путин прибыл на фестиваль молодежи и студентов в Сочи 18:22, Общество В Сочи открылся Всемирный фестиваль молодежи и студентов 17:52, Общество «Заказчик убийства» Вороненкова впервые публично ответил на обвинения 17:41, Политика PayPal опередила по капитализации American Express 17:38, Финансы Вратарь индонезийской команды умер после столкновения с одноклубником 17:26, Спорт Спасатели нашли потерявшегося в лесу Нижегородской области мальчика 17:21, Общество В Москве эвакуировали Центральный дом художника 16:56, Общество В Ивановской области из-за взрыва бытового газа пострадали два человека 16:42, Общество В Москве задержали двоих мужчин за вооруженное нападение на «Пятерочку» 16:39, Общество В Гидрометцентре опровергли данные о «первом снеге» в Подмосковье 16:20, Общество В Новой Москве арестовали убившего парикмахера мужчину 16:13, Общество Глава Минздрава призвала уделять больше внимания «молодеющему» инсульту 16:05, Общество В Сирии начался завершающий этап по освобождению Ракки 15:35, Политика
Молодой человек сделал предложение на фестивале студентов в Сочи
Общество, 22:13
0
Молодой человек сделал предложение на фестивале студентов в Сочи

На церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) молодой человек сделал предложение девушке. Церемонию открытия транслировал телеканал «Россия 24».

По словам молодого человека, который представился как Гоша из Владикавказа, «где-то в зале сидит моя девушка Кристина, которой я делал предложение два раза». Он пригласил ее на сцену, а потом встал на колено и сделал предложение. Девушка согласилась.

Путин, Вуйчич, Че Гевара: как в Сочи пройдет фестиваль левой молодежи
Политика

Всемирный фестиваль молодежи и студентов был открыт 15 октября в Сочи. Церемония открытия проходила в Ледовом дворце «Большой». По информации «Интерфакс», в зале присутствовали около 10 тыс. человек. Позднее там выступил президент Владимир Путин. Он призвал мировое сообщество к сотрудничеству и перестать «смотреть друг друга как на соперников».

В Москве состоялся карнавал молодежи и студентов Еще 12 фото
Фотогалерея

В ВФМС примут участие около 30 тыс. человек. Фестиваль пройдет с 15 по 22 октября на территории Олимпийского парка.

Теги: Сочи , Всемирный фестиваль молодежи
Главное
Bloomberg назвал компанию Ротенберга подрядчиком проекта моста на Сахалин Бизнес
Материалы по теме
Путин призвал мир перестать тратить ресурсы на «ненужное» соперничество Политика
Путин заявил о намерении вернуть в Россию состоявшихся ученых Общество
Путин прибыл на фестиваль молодежи и студентов в Сочи Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку