Путин призвал мир перестать тратить ресурсы на «ненужное» соперничество

Президент Владимир Путин считает, что страны мира должны прекратить трату ресурсов на «ненужное» соперничество, так как это никому не приносит пользы. Об этом он заявил в ходе общения с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи (ВФМС), сообщает «Интерфакс».

«Мы смотрим друг на друга, как на соперников, и вместо того чтобы сотрудничать и решать общие для всех проблемы, значительную часть ресурсов отвлекаем на вещи, которые явно являются второстепенными», — пояснил президент. Он подчеркнул, что такая ситуация не идет на пользу «ни победителям, ни проигравшим». «Надо стремиться к тому, чтобы смотреть друг на друга, как на партнеров», — добавил Путин.

«Правда, это может быть утопией, конечно. Вроде вся природа пронизана этим духом соперничества, и все общество пронизано духом соперничества. Но во всяком случае нужно стремиться, чтобы это соперничество не переходило в горячую стадию, не переходило во вражду и тем более войну», — отметил российский лидер.

ВФМС открылся в Сочи 15 октября. На церемонии в Ледовом дворце «Большой», по данным «Интерфакса», находились около 10 тыс. молодых людей из 150 стран мира. Всего в фестивале будут участвовать около 30 тыс. человек. Всемирный фестиваль молодежи и студентов продлится до 22 октября и будет проходить на территории сочинского Олимпийского парка.