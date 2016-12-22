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В Москве эвакуировали три гостиницы и три ТЦ
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В Москве эвакуировали три гостиницы и три ТЦ
Общество, 21:43
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В Москве эвакуировали три гостиницы и три ТЦ

В трех гостиницах и трех торговых центрах Москвы проходит эвакуация людей после того, как неизвестный сообщил об их минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, неизвестный рассказал о взрывных устройствах в гостиницах «Космос», «Измайлово» и «Будапешт», а также ТЦ «Авиапарк», «Водный» и «Атлантис». Количество эвакуированных людей не уточняется. На месте работают сотрудники полиции, кинологи с собаками осматривают здания.

Позднее источник ТАСС сообщил, что всего было эвакуировано около 20 зданий и более 12 тыс. человек. «Менее чем за час неизвестные сообщили об угрозе взрыва в около 20 объектах Москвы, среди которых гостиницы и торговые центры. Одно из сообщений получили и сотрудники торгового центра «Европейский», из которого эвакуировано около 3 тысяч человек», — заявил собеседник агентства.

Из-за сообщения об угрозах взрывов 13 октября были эвакуированы два столичных ТЦ — «Метрополис» и «Хорошо». Позднее стало известно, что данные о заложенных бомбах оказались ложными.

Волна анонимных звонков о минировании различных зданий прокатилась по России начиная с 10 сентября. В сотнях российских городов были эвакуированы десятки тысяч людей. Все сообщения также оказались ложными. По факту звонков о минировании ФСБ России возбудило уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

В начале октября глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что сотрудники спецслужб установили четырех подозреваемых, которые звонили в полицию и сообщали о заложенной взрывчатке. Ими оказались четверо россиян, находящихся за границей.

Теги: Москва , эвакуация , минирование , ТЦ
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