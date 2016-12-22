Лидером парламентских выборов в Австрии стала партия главы МИД страны

«Австрийская народная партия» (ÖVP), лидером которой является 31-летний министр иностранных дел страны Себастяьн Курц, стала лидером на парламентских выборах в Национальный совет Австрии. Об этом сообщает Reuters.

По предварительным данным, после обработки 53% бюллетеней ÖVP получила 31,5% голосов. На втором месте находится «Социал-демократическая партия Австрии» (SPÖ), получившая поддержку 27,1% избирателей. Тройку лидеров замыкает ультраправая «Австрийская партия свободы» (FPÖ), набравшая 25,9% голосов.

Председатель Европарламента Антонио Таяни поздравил Курца с тем, что его партия находится на первом месте на парламентских выборах. «Мои поздравления Себастьяну Курцу с лидерством на выборах! Мы ожидаем приход сильного проевропейского правительства, которое будет укреплять сотрудничество с ЕС», — написал Таяни в своем Twitter.

Курц в мае 2017 года призвал «положить конец» союзу с социал-демократами и пообещал «встряхнуть» австрийскую политику.