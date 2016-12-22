Число погибших при теракте в Сомали возросло до 189

В столице Сомали Могадишо в субботу, 14 октября, прогремел взрыв. В результате теракта погибли 189 человек, более 200 получили ранения. Об этом сообщает Sky News.
Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух возле здания гостиницы в столичном районе Ходан. Как сообщил изданию представитель полиции Мохаммед Хусейн, многие из жертв погибли от полученных травм в больницах.
По данным Associated Press, власти отмечают, что это не окончательная цифра и количество погибших будет расти, поскольку большинство раненых находятся «в крайне тяжелом состоянии».
Сомалийское правительство обвиняет в нападении ячейку, связанную с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России). «Теракт власти признали национальной катастрофой», — сказано в сообщении. Ответственность за атаки пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.