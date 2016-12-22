Представитель Дерипаски пригрозил Манафорту «юридическими последствиями»

У бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта будут «очевидные юридические последствия» за «манипуляции с инвестициями» президента «РусАла» Олега Дерипаски. Так прокомментировал представитель российского бизнесмена сюжет американского телеканала NBC о финансовых связях Манафорта с Дерипаской, передает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, цель NBC была «поддержать истерию и внести свой вклад в развитие теории заговора со стороны России, расследование которого заходит в тупик». Он отметил, что Дерипаска, желая «внести правду в эту дискуссию», предлагал выступить перед комитетом Конгресса. «Однако в ответ на это предложение юристы Конгресса придумали никогда не выдвигавшееся Дерипаской условие о якобы необходимости предоставления ему иммунитета и сами же это предложение отвергли, не ясно даже, от чего нужен был этот иммунитет», — сказал его представитель.

Как сообщал телеканала NBC, общий объем сделок Дерипаски и Манафорта составил $60 млн. Речь идет о кредите в $26 млн, который выдала принадлежащая российскому бизнесмену Oguster Management Ltd связанной с компанией Манафорта Yiakora Ventures Ltd.

Кроме того, Oguster Management Ltd. выдала кредит в размере $7 млн другой фирме LOAV Advisers Ltd, которую телеканал также связывает с бывшим главой предвыборного штаба Трампа. По данным NBC, данный кредит не имел конкретной даты погашения, а также был выдан без поручителей или залогов. Третий транш компании связанной с Манафорнтом Jesand LLC был выполнен на сумму около $27 млн.

​Представитель Дерипаски подтвердил РБК, что у российского бизнесмена есть контакты с бывшим главой предвыборного штаба Трампа. Но он выступал в качестве консультанта по вопросам «инвестиционного характера».

В Кремле и Белом доме связи Дерипаски и Манафорта опровергают.