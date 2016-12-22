В США запустили ракету со спутником разведки

В США с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала ракета Atlas V со спутником NROL-52 американского разведывательного управления. Об этом сообщается в Twitter компании United Launch Alliance (ULA).

Как отмечается на сайте ULA, запуск Atlas V со спутником американской разведки станет 74 полетом ракеты такого типа. Фотографию ракеты на старте опубликовала United Launch Alliance в своем Instagram.

https://www.instagram.com/p/BaQbaRGhtMI/?taken-by=ulalaunch

ULA является основным поставщиком ракетных технологий для американского Министерства обороны. В предыдущий раз ракета-носитель Atlas V стартовала со спутником NROL-42 Национального управления военно-космической разведки 24 сентября. Пуск был выполнен с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.



Цель NROL-42 — обнаруживать «потенциальные угрозы» для США. По данным портала SpaceFlight, спутник оснащен инфракрасными сенсорами, которые позволяют наблюдать за определенными объектами на Земле.