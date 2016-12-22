НАК опубликовал видео допроса и задержания членов спящей ячейки ИГ

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видео задержания и допроса членов спящей ячейки террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) из Москвы и Махачкалы. Видеозапись НАК поступила в РБК.

Видео: Информационный центр НАК

На кадрах видео видно, как сотрудники спецслужб подъезжают к месту задержания. Они останавливаются около автомобиля, из которого затем вытаскивают мужчину. На видео слышны звуки, похожие на выстрелы. Правоохранители укладывают задержанного лицом вниз и спрашивают его фамилию, затем они обыскивают его и находят спрятанный под одеждой нож. Также правоохранители обыскали его машину и обнаружили в ней топор. Сотрудник правоохранительных органов спросил у задержанного, чей нож и топор. Он сказал, что его.

Видео: Информационный центр НАК

На видео допроса, один из подозреваемых рассказывает, что он познакомился с неким человеком, который принес готовую взрывчатку. «Изначально он принес три штуки, две маленьких были», — рассказал задержанный. По его словам, самодельные взрывные устройства были начинены пневматическими шариками. Одна из бомб была на часовом механизме и оснащена магнитом, чтобы можно было прикрепить ее к поверхности, сообщил он.



Другой задержанный рассказал, что услышал о том, что нужно совершать теракты, из видеороликов. Третий подозреваемый во время допроса сказал, что узнал как готовить коктейль Молотова из видео на YouTube. По его словам, его планировали сделать в гараже.

Подозреваемый рассказал, что он должен был отдать деньги некоторым людям, которые в свою очередь выдадут им оружие, но какое именно он не знает. Он отметил, что с помощью купленного оружия он и его соратники планировали совершить нападения на сотрудников правоохранительных органов.

О задержании членов ИГ в Москве и в Махачкале сообщалось в субботу, 14 октября. Всего сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек. По данным НАК, они являются выходцами из Дагестана.

Как отметили в ведомстве, задержанные заявили, что связаны с эмиссарами ИГ и планировали совершить террористические акты с помощью взрывных устройств и холодного оружия в Дагестане во время проведения массовых мероприятий. Кроме того, подозреваемые планировали атаковать сотрудников правоохранительных органов и военных. В Махачкале правоохранители нашли два тайника, в которых были спрятаны три самодельных взрывных устройств.