Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,79 57,46 EUR Нал. 68,34 67,72 USD Бирж. 57,16 -0,54 EUR Бирж. 67,64 -0,58 USD ЦБ. 57,62 -0,07 EUR ЦБ. 68,14 -0,30 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5750,78 -56,13 ММВБ 2098,77 +0,18% РТС 1156,64 +1,11% Brent 57,20 +1,42% DJIA 22871,72 +0,13% Nasdaq 6605,80 +0,22% FTSE 7535,44 -0,28%
Лидер Киргизии назвал проходящие президентские выборы народным праздником
Лента новостей
НАК опубликовал видео допроса и задержания членов спящей ячейки ИГ 10:04, Общество Астрономы из Китая, США и Чили открыли шесть новых галактик 09:27, Общество Лидер Киргизии назвал проходящие президентские выборы народным праздником 09:14, Политика В Калифорнии сообщили о наибольшем количестве погибших при лесных пожарах 08:42, Общество Роспотребнадзор сообщил о вспышке гепатита А в Европе 08:28, Общество Упавшая с трапа в аэропорту Пулково девочка скончалась 08:06, Общество В кампусе университета в Вирджинии произошла стрельба 07:29, Общество Иран заговорил о возможном выходе из ядерной сделки 07:10, Политика В Крыму за одиночные пикеты задержали 49 человек 06:28, Политика Экс-стратег Трампа предрек ему победу на президентских выборах 2020 года 06:11, Политика Ларри Флинт пообещал $10 млн за помощь в объявлении импичмента Трампу 05:24, Политика Саудовская Аравия поддержала стратегию Трампа в отношении Ирана 05:19, Политика Пожар на территории театра Стаса Намина в Москве потушили 04:14, Общество Польша заявила о намерении отказаться от кредита МВФ в $9,2 млрд 03:24, Экономика Польша заявила о записи взрыва на самописце Ту-154 Качиньского 03:15, Политика Во Франции заявили о намерении лишить Вайнштейна ордена Почетного легиона 02:36, Общество В здании театра Стаса Намина в Москве произошел пожар 02:34, Общество Самолет молдавской авиакомпании разбился в Кот-д'Ивуаре 01:55, Общество «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получила гран-при Лондонского кинофестиваля 01:21, Общество «Новая газета» заявила об опасности разлитого на дом Латыниной химиката 01:08, Общество Вайнштейна исключили из Американской киноакадемии после секс-скандала 00:46, Общество Песков отказался комментировать информацию СМИ о встрече Путина и Собчак 00:30, Политика Глава Microsoft возложил на КНДР ответственность за атаку вируса WannaCry 14 окт, 23:58, Общество «Барселона» ушла от поражения в матче с «Атлетико» 14 окт, 23:42, Спорт Орешкин рассказал о прогнозе Минэкономразвития на курс рубля 14 окт, 23:15, Экономика В Гватемале задержали главаря банды MS-13 14 окт, 22:41, Общество Володин подтвердил подготовку ответа на санкции США в Госдуме 14 окт, 22:12, Политика Силуанов рассказал о готовности России к ужесточению санкций 14 окт, 21:47, Политика
Лидер Киргизии назвал проходящие президентские выборы народным праздником
Политика, 09:14
0
Лидер Киргизии назвал проходящие президентские выборы народным праздником

Лидер Киргизии Алмазбек Атамбаев проголосовал в городе Бишкек на президентских выборах. Об этом сообщается агентство «К-News».

Атамбаев отметил, что для него выборы — «праздник». «Я отдал этому много сил, и мы не позволим кому-кому-то нарушить народный праздник», — заявил он. Киргизский президент сказал, что до окончания его полномочий у него есть время наказать коррупционеров. Атамбаев подчеркнул, что его обязанность — » наводить порядок, чтобы выборы прошли чисто», и чтобы после голосования не было беспорядков.

​В Киргизии в воскресенье, 15 октября, начались президентские выборы. Об этом сообщается на сайте киргизской Центральной избирательной комиссии.

Как заявила глава местного ЦИК Нуржан Шайлдабекова, в Киргизии открыты 2,3 тыс. избирательных участков, в том числе 37 за рубежом и 33 дополнительных. Количество избирателей, по ее словам более 3 млн. человек.

Шайлдабекова рассказала, что «есть такая проблема, как подкуп голосов». По ее словам, в субботу, 14 октября, были зафиксированы несколько таких нарушений во время подготовительного этапа голосования. Однако, подчеркнула глава киргизского ЦИК, возможностей для фальсификации итогов выборов нет, а государство выступает гарантом тайны голосования. «Я хочу обратиться к избирателям. Чистота выборов зависит только от вас», — заявила Шайлдабекова.

Как отмечает ЦИК, за ходом выборов будут следить около 700 международных наблюдателей из 58 стран мира, общественные наблюдатели и наблюдатели с ограниченными возможностями.

Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Киргизии, на пост президента претендуют 13 кандидатов, в том числе советник по экономическим вопросам и инвестиционным проектам Темир Сариев от партии «Акшумкар», бывший премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков от Социал-демократической партии, самовыдвиженец первый вице-мэр города Бишкек Эрнис Зарлыков, частный адвокат Азимбек Бекназаров, а также «временно не работающий» Улукбек Кочкоров. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не стал баллотироваться на пост президента, который он занимает с 31 декабря 2011 года. Его полномочия истекают 31 декабря 2017.

В начале октября пресс-служба киргизской президентской администрации сообщала, что Атамбаев принял решение отменить свой визит в Россию из-за возможных беспорядков, которые готовили, «отдельные политики с привлечением криминала», в день президентских выборов. По ее данным, финансовая поддержка им оказывается из-за рубежа. В администрации киргизского лидера сказали, что президент отменил визит в Россию, чтобы «лично контролировать порядок и безопасность в стране».

Теги: Киргизия , президентские выборы , Выборы
Главное
Иран заговорил о возможном выходе из ядерной сделки Политика
Материалы по теме
Президент Киргизии отменил визит в Россию из-за боязни беспорядков Политика
Казахстан выразил протест Киргизии в связи с заявлением о вмешательстве Политика
Глава Киргизии прочил погибшего вице-премьера в президенты Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку