Лидер Киргизии назвал проходящие президентские выборы народным праздником

Лидер Киргизии Алмазбек Атамбаев проголосовал в городе Бишкек на президентских выборах. Об этом сообщается агентство «К-News».

Атамбаев отметил, что для него выборы — «праздник». «Я отдал этому много сил, и мы не позволим кому-кому-то нарушить народный праздник», — заявил он. Киргизский президент сказал, что до окончания его полномочий у него есть время наказать коррупционеров. Атамбаев подчеркнул, что его обязанность — » наводить порядок, чтобы выборы прошли чисто», и чтобы после голосования не было беспорядков.

​В Киргизии в воскресенье, 15 октября, начались президентские выборы. Об этом сообщается на сайте киргизской Центральной избирательной комиссии.

Как заявила глава местного ЦИК Нуржан Шайлдабекова, в Киргизии открыты 2,3 тыс. избирательных участков, в том числе 37 за рубежом и 33 дополнительных. Количество избирателей, по ее словам более 3 млн. человек.



Шайлдабекова рассказала, что «есть такая проблема, как подкуп голосов». По ее словам, в субботу, 14 октября, были зафиксированы несколько таких нарушений во время подготовительного этапа голосования. Однако, подчеркнула глава киргизского ЦИК, возможностей для фальсификации итогов выборов нет, а государство выступает гарантом тайны голосования. «Я хочу обратиться к избирателям. Чистота выборов зависит только от вас», — заявила Шайлдабекова.

Как отмечает ЦИК, за ходом выборов будут следить около 700 международных наблюдателей из 58 стран мира, общественные наблюдатели и наблюдатели с ограниченными возможностями.

Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Киргизии, на пост президента претендуют 13 кандидатов, в том числе советник по экономическим вопросам и инвестиционным проектам Темир Сариев от партии «Акшумкар», бывший премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков от Социал-демократической партии, самовыдвиженец первый вице-мэр города Бишкек Эрнис Зарлыков, частный адвокат Азимбек Бекназаров, а также «временно не работающий» Улукбек Кочкоров. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не стал баллотироваться на пост президента, который он занимает с 31 декабря 2011 года. Его полномочия истекают 31 декабря 2017.

В начале октября пресс-служба киргизской президентской администрации сообщала, что Атамбаев принял решение отменить свой визит в Россию из-за возможных беспорядков, которые готовили, «отдельные политики с привлечением криминала», в день президентских выборов. По ее данным, финансовая поддержка им оказывается из-за рубежа. В администрации киргизского лидера сказали, что президент отменил визит в Россию, чтобы «лично контролировать порядок и безопасность в стране».