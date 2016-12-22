В Крыму за одиночные пикеты задержали 49 человек

В отделения полиции Крыма доставили 49 человек за проведение несанкционированных одиночных пикетов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Как рассказали агентству в ведомстве, участников несанкционированных пикетов после проведения «профилактических бесед» отпустили из помещений ОВД. Полиция проводит проверку для установления организаторов акции.

Как пишут пользователи соцсетей, в разных частях Крыма 14 октября прошли пикеты против действий местных властей по отношению к крымским татарам. В частности, пикетирующие протестовали против арестов крымских татар, связанных с запрещенными в России группировками. Они демонстрировали плакаты с надписями «Крымские татары — не экстремисты», «Мой народ — не террористы» и другие.

ФСБ 11 октября объявило о пресечении деятельности ячейки запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» в Бахчисарае. В отношении шести членов бахчисарайской ячейки были возбуждены уголовные дела по ст. ч. 1–2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).







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