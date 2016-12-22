В Гватемале задержали главаря банды MS-13

Полиции Гватемалы удалось задержать Анхеля Габриэля Рейеса Маррокина, который считается лидером известной транснациональной уличной банды MS-13 (или «Мара Сальватруча»). Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

Лидера преступной группы, также известного по кличке Blanco («Белый») захватили в его особняке в городе Чимальтенанго. Гватемальская полиция обвиняет его в организации преступной группировки, убийствах и нападениях, говорится в сообщении МВД страны.

Как уточняет BBC, в 2014 году Маррокин уже задерживался правоохранительными органами. Тогда его обвиняли в причастности к убийствам 287 человек. Однако Маррокин сбежал из-под стражи с помощью других членов банды.

Одной из последних громких акций банды стало нападение на больницу в августе. Тогда преступники попытались освободить одного из своих задержанных подельников, которого привезли на медосмотр. В результате нападения погибли семь человек.

В 2015 году члены банды совершили нападение во время футбольного матча в Сльвадоре. Тогда прямо во время игры были убиты пятеро футболистов. Поводом для нападения стал спор о разделе сфер влияния.

«Мара Сальватруча» начала действовать в Латинской Америке и США в 1980-х годах. Численность членов MS-13, по разным источникам, оценивается от нескольких десятков тысяч человек до порядка 100 тыс. человек. Участники банды занимаются вымогательством, рэкетом и торговлей наркотиками.