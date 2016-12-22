На ВДНХ вандалы повредили монумент с планетами Солнечной системы

Неизвестные повредили монумент с планетами Солнечной системы у Музея космонавтики на ВДНХ в Москве. С монумента пропали выполненные из латуни орбиты планет, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

На видео, опубликованном телеканалом, видно, что большая часть орбит, выполненных в виде металлических полос, оторвана. Металлические части памятника исчезли.

«5 канал» опубликовал в Twitter фотографию поврежденного монумента.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве не смогли ни подтвердить ни опровергнуть РБК информацию о том, что на ВДНХ пропали орбиты планет с монумента Солнечной системы. «Ни за прошедшие сутки, ни за действительные сутки никто в полицию с таким заявлением не обращался», — сообщили в пресс-службе.

​«У меня никакой информации нет. Я никакого сигнала по этому вопросу не получал, и что-либо пояснить я не могу», — заявил РБК дежурный управы района Останкино.

«Планеты на аллее Космонавтики у нас относятся к префектуре Останкинского округа», — сообщила РБК администратор музея космонавтики.

На звонок РБК в префектуре Останкинского округа не ответили.

В 2015 году на Мосфильмовской улице в Москве пропал бронзовый памятник артисту Евгению Леонову. На видеозаписи с места кражи было видно, как двое мужчин ночью погрузили памятник в «Газель» и скрылись. Позднее скульптура была обнаружена в распиленном виде в пункте приема цветных металлов.