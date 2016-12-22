Самолет авиакомпании Etihad из Абу-Даби экстренно сел в Сиднее

Самолет авиакомпании Etihad Airways из Абу-Даби экстренно приземлился в австралийском Сиднее из-за сигнала о неисправности на борту воздушного судна. Об этом сообщает эмиратское издание Khaleej Times.

Самолет приземлился в 5 утра по местному времени в аэропорту «Аделаида». «Рейс авиакомпании Etihad Airways EY450 из Абу-Даби был перенаправлен в аэропорт Аделаиды после предупреждения в кабине пилота о технической неисправности на борту», — сказано в заявлении авиакомпании.

В настоящее время выясняется неисправность, зафиксированная датчиками воздушного судна.

На борту пассажирского Boeing 777 было 349 пассажиров, они вышли через аварийные выходы. Рейс авиакомпании был отменен, пассажиры отправятся в Сидней самолетами других авиалиний.