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Могерини заявила о невозможности США выйти из ядерной сделки с Ираном
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Могерини заявила о невозможности США выйти из ядерной сделки с Ираном
Политика, 22:13
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Могерини заявила о невозможности США выйти из ядерной сделки с Ираном

Власти США не могут в одностроннем порядке отменить соглашение по ядерной сделке с Ираном. Об этом верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности​ Федерика Могерини заявила по итогам встречи «шестерки» переговорщиков и Ирана, передает Reuters.

«Мы, международное сообщество, не можем допустить развала работающего соглашения по ядерной программе», — подчеркнула она. Могерини добавила, что ЕС и другие страны «четко указали, что сделка сохраняется и будет сохранена в дальнейшем».

Представитель ЕС также отметила, что она поговорила с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном сразу после выступления президента США Дональда Трампа.

Кремль счел угрозой миру выход США из ядерной сделки с Ираном
Политика

Трамп объявил о новой стратегии действий в отношении Ирана 13 октября. По его мнению, Тегеран не выполнил условия соглашения по ядерной программе, Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он уточнил, что Иран не выполнил условия соглашения относительно центрифуг для обогащения и препятствовал полноценным инспекциям своих ядерных объектов.

Трамп также заявил, что Иран «находится под контролем режима фанатиков, который распространяет смерть и хаос по миру». По мнению американского лидера, Тегеран поддерживает группировки «Аль-Каида» и «Талибан» (признаны в России террористическими и запрещены), а также «Хезболлу». Кроме того, Трамп обвинил Иран в организации кибератак против США и их союзников.

Вашингтона призывает к нейтрализации «дестабилизирующего влияния Ирана» и к «сдерживанию агрессии» со стороны этой страны. США намерены работать над восстановлением «традиционных союзов и региональных партнерств» на Ближнем Востоке ради «более стабильного баланса сил в регионе». Также Вашингтон собирается предпринимать шаги по предотвращению внешнего финансирования правительства Ирана и «злонамеренных» действий Корпуса стражей исламской революции. Кроме того, США намерены противодействовать угрозам своей стране и союзникам, которые исходят от баллистических ракет и другого «ассиметричного оружия» в Иране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход США из договоренностей по Ирану ударит по усилиям контролировать распространение ядерного оружия в мире.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал соглашения между Тегераном и другими странами необратимыми, он подчеркнул, что «никто не может отменить» договоренности.

Теги: Иран , Федерика Могерини , Дональд Трамп
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