Российских нефтяников попросили увеличить биржевые продажи дизтоплива

​Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила нефтяные компании сообщить, какие меры они планируют предпринять для увеличения производства дизельного топлива, а также наращивания его продаж на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПМТСБ). Об этом агентству «Интерфакс» сообщил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.

По его словам, на заседании биржевого комитета по нефти и нефтепродуктам при ФАС 11 октября ведомство указало нефтяным компаниям на негативные тенденции, которые в последнее время прослеживаются в ходе биржевых торгов.

Компании в ответе на запрос также должны обосновать, по каким причинам, по их мнению, сложилась такая ситуация на внутреннем рынке топлива, отметил Махонин. Некоторые нефтяные компании, по его словам, уже заявили о проработке вопроса об увеличении производства дизельного топлива и росте его продаж на бирже и по внебиржевым каналам.

За последние 2,5 месяца по сравнению с аналогичным периодом 2016 года предложения и продажи зимнего межсезонного дизельного топлива на бирже снижались, уточнил Махонин. При этом, по его словам, продажи летних видов не выросли. Кроме того, ФАС обратила внимание вертикально интегрированных нефтяных компаний на снижение объема производства этих нефтепродуктов. «Также мы вновь подняли вопрос, связанный с приобретением на бирже топлива внутри группы лиц в объеме около 15% от общих продаж», — рассказал представитель ведомства.

Он отметил, что внутренний рынок нефтепродуктов в настоящее время более маржинальный, чем нетбэк (цена продажи минус транспортные расходы. — РБК.). «Всё это говорит о том, что действия крупных компаний, мягко говоря, не направлены на стабилизацию ситуации на отечественном рынке», — считает Махонин. Он выразил надежду, что в ближайшие дни ситуация с биржевыми продажами зимнего дизеля начнет стабилизироваться и наметится тенденция к снижению цены.

Рассуждая на тему темпов резкого роста биржевых цен на бензин в начале октября, Махонин сказал, что в настоящее время в России низкий сезон спроса на бензины. «Во многом это объясняется именно этим», — отметил он. «Мы внимательно изучаем ситуацию с точки зрения возможного желания нефтяных компаний продавать бензины на экспорт, — сказал представитель ФАС, — в моем понимании есть потенциал снижения оптовой цены на бензины тоже».

В середине сентября правительство одобрило повышение акцизов на бензин и дизель. «Среди доходов федерального бюджета учтены предложения по повышению акцизов. Постепенно — на 50 коп. с января и с июля следующего года», — рассказал министр финансов Антон Силуанов.

Он пояснил, что такое решение приняли для того, чтобы реализовать крупные планы по строительству новых автодорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, Калининграде и на Дальнем Востоке.

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявлял, что повышение акцизов на топливо в 2018 году не повлияет «существенным образом» на цены для конечного потребителя, если решение впишется в темпы инфляции. «Если такое решение, 50 копеек, будет вписываться в общие темпы инфляции, то это существенным образом может не повлиять на ценовую ситуацию», — говорил он. В ФАС, по его словам, ожидают рост цен для потребителей «в рамках общего тренда», близкого к уровню инфляции.