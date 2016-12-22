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Кремль назвал неприемлемым отказ США в визах для делегации военных
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Кремль назвал неприемлемым отказ США в визах для делегации военных
Политика, 15:54
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Кремль назвал неприемлемым отказ США в визах для делегации военных

Москва считает неприемлемой ситуацию с отказом в выдаче виз США делегации Минобороны для участия в совместной российско-китайской конференции военных в ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«На полях ООН — это ключевое слово», — отметил пресс-секретарь. По его словам, США как страна, которая принимает у себя штаб-квартиру ООН, несет «определенные обязательства».

О том, что членам делегации Минобороны не выдали американские визы для участия в совместной российско-китайской конференции в ООН, сообщил представитель российского оборонного ведомства Александр Емельянов.

Накануне, 12 октября, в ООН прошел брифинг военных России и Китая по проблеме развертывания глобальной системы ПРО США. Емельянов рассказал, что участвовать в брифинге планировала делегация Генштаба Вооруженных сил России.​

Танки, Путин, две страны: как проходят учения «Запад-2017» Еще 9 фото
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Незадолго до этого официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что США «по-тихому» разместили в нескольких населенных пунктах Польши 2-ю бронетанковую бригаду с бронетехникой.

В Польше назвали позицию российского Минобороны «несерьезной». В польском Минобороны заявили, что в российско-белорусских учениях «Запад-2017» участвовали свыше 120 тыс. военных, хотя Минобороны России официально заявляло о 12,5 тыс. человек.

Теги: США , ООН , визы , Дмитрий Песков , Минобороны России
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