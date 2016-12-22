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Песков счел неуместным вопрос о неоднозначной репутации Турчака
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Песков счел неуместным вопрос о неоднозначной репутации Турчака
Политика, 14:52
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Песков счел неуместным вопрос о неоднозначной репутации Турчака

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, не скомпрометирует ли «Единую Россию» назначение экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака на должность и.о. секретаря генсовета партии. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Журналисты поинтересовались у Пескова, может ли назначение политика с неоднозначной репутацией скомпрометировать «Единую Россию». Песков подчеркнул, что считает этот вопрос «неуместным». «Соответственно, не буду отвечать на него», — заметил пресс-секретарь президента.

Отставку Андрея Турчака с поста главы Псковской области Владимир Путин принял 12 октября. Турчак стал 11-м губернатором, покинувшим свою должность с формулировкой «по собственному желанию» за последний месяц. После этого он был назначен и.о. секретаря генсовета «Единой России» вместо Сергея Неверова. Сам Неверов 9 октября был избран лидером фракции «Единой России» вместо ушедшего на пост главы Дагестана Владимира Васильева.

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Журналист Олег Кашин называл Андрея Турчака заказчиком нападения на него в 2010 году. Тогда журналист был жестоко избит неизвестными. До этого между Кашиным и Турчаком возник конфликт в «Живом журнале». Губернатор потребовал от журналиста извиниться за обидевшую его реплику, однако Кашин отказался это сделать. В то же время сам Турчак отверг все обвинения в причастности к нападению на журналиста.

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Вскоре после того как стало известно об отставке Турчака с поста губернатора, депутат областного собрания от «Яблока» Лев Шлосберг заявил, что Турчак, будучи губернатором Псковской области, «полностью рассыпал бюджет региона». Он пояснил, что за время своего правления Турчак создал долг размером в 16 млрд руб., который стал рекордным для региона. Шлосберг отметил, что Минфин поставил под особый контроль ситуацию в области как особо неблагополучной.

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В начале сентября РБК сообщал, что в отставку после выборов 10 сентября Кремль может отправить около десяти губернаторов. Позднее, 11 октября, источники РБК заявили, что ротация губернаторского корпуса будет окончена после отставки Турчака.

Теги: Дмитрий Песков , «Единая Россия» , Андрей Турчак
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